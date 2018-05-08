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Лихач протаранил две машины на юго‐востоке Москвы
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Лихач протаранил две машины на юго‐востоке Москвы 

360tv.ru 52 минуты назад
Три автомобиля столкнулись на Рязанском проспекте в Москве. В результате двое человек получили ранения, сообщил «360» источник в правоохранительных органах
Авария произошла 8 мая около 19:10. Зеленый Mercedes C-класса разогнался до 140 километров в час. В итоге машину занесло и она сначала протаранила два автомобиля.
На место происшествия вылетел вертолет, принадлежащий Московскому авиационному центру. С места аварии эвакуирован один пострадавший. С различными травмами он доставлен в одно из лечебных учреждений города. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада.
Днем 8 мая возле города Сибай в Башкирии перевозивший детей микроавтобус врезался в легковой автомобиль. В аварии пострадали девять человек, в том числе несколько детей. ДТП произошло по вине водителя, находившегося за рулем «Нивы». Мужчина не уступил дорогу ехавшему автобусу, что и привело к столкновению.
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