Лихач протаранил две машины на юго‐востоке Москвы

Три автомобиля столкнулись на Рязанском проспекте в Москве. В результате двое человек получили ранения, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Авария произошла 8 мая около 19:10. Зеленый Mercedes C-класса разогнался до 140 километров в час. В итоге машину занесло и она сначала протаранила два автомобиля.

На место происшествия вылетел вертолет, принадлежащий Московскому авиационному центру. С места аварии эвакуирован один пострадавший. С различными травмами он доставлен в одно из лечебных учреждений города. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада.

Днем 8 мая возле города Сибай в Башкирии перевозивший детей микроавтобус врезался в легковой автомобиль. В аварии пострадали девять человек, в том числе несколько детей. ДТП произошло по вине водителя, находившегося за рулем «Нивы». Мужчина не уступил дорогу ехавшему автобусу, что и привело к столкновению.