Следят за скоростным режимом: на 116 километре в Самаре установили камеры

За безопасностью движения на Московском шоссе в региональном центре наблюдают новые камеры. Их установили в районе остановки 116 километр.

Они следят за полосами встречного направления

— Они закреплены на треногах. При виде техники водители притормаживают, — рассказал очевидец.

Горожане надеются, что с появлением новых камер на Московском шоссе станет меньше аварий, а недобросовестные водители начнут пропускать пешеходов.

На дорогах губернии уже работают 416 видеокамер. 185 стационарных, 146 передвижных и 85 устройств с антивандальным покрытием. В 2018 году власти планируют установить еще 130 комплексов фиксации нарушений ПДД.