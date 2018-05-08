Следят за скоростным режимом: на 116 километре в Самаре установили камеры 

За безопасностью движения на Московском шоссе в региональном центре наблюдают новые камеры. Их установили в районе остановки 116 километр.
Они следят за полосами встречного направления
— Они закреплены на треногах. При виде техники водители притормаживают, — рассказал очевидец.
Горожане надеются, что с появлением новых камер на Московском шоссе станет меньше аварий, а недобросовестные водители начнут пропускать пешеходов.
На дорогах губернии уже работают 416 видеокамер. 185 стационарных, 146 передвижных и 85 устройств с антивандальным покрытием. В 2018 году власти планируют установить еще 130 комплексов фиксации нарушений ПДД.