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Следят за скоростным режимом: на 116 километре в Самаре установили камеры
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Следят за скоростным режимом: на 116 километре в Самаре установили камеры 

63.ru 36 минут назад
Фото: 63.ru
За безопасностью движения на Московском шоссе в региональном центре наблюдают новые камеры. Их установили в районе остановки 116 километр.
Они следят за полосами встречного направления
— Они закреплены на треногах. При виде техники водители притормаживают, — рассказал очевидец.
Горожане надеются, что с появлением новых камер на Московском шоссе станет меньше аварий, а недобросовестные водители начнут пропускать пешеходов.
На дорогах губернии уже работают 416 видеокамер. 185 стационарных, 146 передвижных и 85 устройств с антивандальным покрытием. В 2018 году власти планируют установить еще 130 комплексов фиксации нарушений ПДД.
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