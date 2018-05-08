Два человека пострадали при столкновении «Газели» с иномаркой на Калужском шоссе в ТиНАО

В результате столкновения «Газели» и иномарки на Калужском шоссе в районе дер. Сосенки два человека получили травмы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном управлении ГИБДД. «Столкновение «Газели» с автомобилем Toyota произошло на 27 км Калужского шоссе. В результате ДТП водитель и пассажир «Газели» получили травмы», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД . Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.