Два человека пострадали при столкновении «Газели» с иномаркой на Калужском шоссе в ТиНАО 

В результате столкновения «Газели» и иномарки на Калужском шоссе в районе дер. Сосенки два человека получили травмы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном управлении ГИБДД.
«Столкновение «Газели» с автомобилем Toyota произошло на 27 км Калужского шоссе. В результате ДТП водитель и пассажир «Газели» получили травмы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.