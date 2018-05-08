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Два человека пострадали при столкновении «Газели» с иномаркой на Калужском шоссе в ТиНАО
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Два человека пострадали при столкновении «Газели» с иномаркой на Калужском шоссе в ТиНАО 

Агентство «Москва» 58 минут назад
В результате столкновения «Газели» и иномарки на Калужском шоссе в районе дер. Сосенки два человека получили травмы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном управлении ГИБДД.
«Столкновение «Газели» с автомобилем Toyota произошло на 27 км Калужского шоссе. В результате ДТП водитель и пассажир «Газели» получили травмы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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