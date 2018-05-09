ДТП произошло на Фестивальной улице в Москве

Мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем марки KIA на возле дома номер два на Фестивальной улице.

Источник фото: Вконтакте

Сообщение об аварии поступило в городские службы примерно в 22:50. В Левобережном районе в результате ДТП пострадал мотоциклист. Он был доставлен в больницу. Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают причину происшествия. Другие детали с места инцидента не сообщаются.

Другое столкновение участников дорожного движения произошло 8 мая на Рязанском проспекте. Водитель Mercedes двигался по встречной полосе с большой скоростью, из-за чего не смог справиться с управлением автомобиля и протаранил две других машины. Пострадавшего в аварии пришлось доставить в больницу с помощью спасательного вертолета.