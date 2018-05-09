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ДТП произошло на Фестивальной улице в Москве
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ДТП произошло на Фестивальной улице в Москве 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем марки KIA на возле дома номер два на Фестивальной улице.
Источник фото: Вконтакте
Сообщение об аварии поступило в городские службы примерно в 22:50. В Левобережном районе в результате ДТП пострадал мотоциклист. Он был доставлен в больницу. Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают причину происшествия. Другие детали с места инцидента не сообщаются.
Другое столкновение участников дорожного движения произошло 8 мая на Рязанском проспекте. Водитель Mercedes двигался по встречной полосе с большой скоростью, из-за чего не смог справиться с управлением автомобиля и протаранил две других машины. Пострадавшего в аварии пришлось доставить в больницу с помощью спасательного вертолета.
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