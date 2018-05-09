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Двое детей погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии, машиной управлял полицейский
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Двое детей погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии, машиной управлял полицейский 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудник полиции стал участником дорожно-транспортного происшествия в Кабардино-Балкарии (КБР), в результате которого погибли двое детей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.
"В 15:20 мск во вторник в городе Прохладном произошло ДТП, в результате которого погибли две несовершеннолетние девочки 4 и 11 лет. Было установлено, что дети пересекали проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Уже известно, что водитель — сотрудник полиции, — не нарушал скоростного режима и управлял транспортным средством в трезвом состоянии", — сказали в пресс-службе.
Руководство МВД по КБР выражает соболезнования семье и близким погибших детей, в ведомстве проводится служебная проверка. «По данному факту руководством МВД по КБР назначена служебная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — добавили в МВД.
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