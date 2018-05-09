Лиса сбита и оставлена на дороге на Русском острове

Как сообщает очевидец, разместивший фото животного в инстаграм-сообществе dpskontrol_125rus, неизвестный сбил лису примерно в 9:30 и скрылся с места происшествия.

Случившееся вызвало бурные обсуждения среди подписчиков. Некоторые считают, что в случившемся виноваты те, кто прикармливает лис, и водитель не виноват, что не успел затормозить перед выбежавшим внезапно на трассу животным. Однако есть и другая точка зрения. Отдельные комментаторы утверждают, что поступок водителя, скрывшегося с места происшествия, бесчеловечный. Спорят о том, жива ли лиса. Многие считают, что вряд ли животное могло выжить после такой «встречи» с человеком.