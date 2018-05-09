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Лиса сбита и оставлена на дороге на Русском острове
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Лиса сбита и оставлена на дороге на Русском острове 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Как сообщает очевидец, разместивший фото животного в инстаграм-сообществе dpskontrol_125rus, неизвестный сбил лису примерно в 9:30 и скрылся с места происшествия.
Случившееся вызвало бурные обсуждения среди подписчиков. Некоторые считают, что в случившемся виноваты те, кто прикармливает лис, и водитель не виноват, что не успел затормозить перед выбежавшим внезапно на трассу животным. Однако есть и другая точка зрения. Отдельные комментаторы утверждают, что поступок водителя, скрывшегося с места происшествия, бесчеловечный. Спорят о том, жива ли лиса. Многие считают, что вряд ли животное могло выжить после такой «встречи» с человеком.
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