Ещё
Пьяный иркутский повар на спорткаре на год лишился прав
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный иркутский повар на спорткаре на год лишился прав 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
По решению суда в течение года не сможет сесть за руль пьяный водитель Toyota Celica, который накануне протаранил на иномарке торговый центр в Иркутске. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.
Как стало известно, водительский стаж молодого человека всего один год, но в поле зрения правоохранительных органов он никогда раньше не попадал. Помимо факта самого ДТП, водителю предъявлено четыре административных правонарушения, среди которых отказ от прохождения освидетельствования, неправильная тонировка стекол и отсутствие страховки.
В центре Иркутска иномарка влетела в фасад торгового центра. За рулем был нетрезвый шеф-повар одного из местных ресторанов.
360tv.ru: последние новости
Два человека пострадали в ДТП в Новой Москве Девочка выпала из окна четвертого этажа на востоке Москвы Троллейбус врезался в столб на юго‐западе Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина1
Россияне сметают автомобили109
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
«АвтоВАЗ» рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta1
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД173
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение