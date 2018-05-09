Пьяный иркутский повар на спорткаре на год лишился прав

По решению суда в течение года не сможет сесть за руль пьяный водитель Toyota Celica , который накануне протаранил на иномарке торговый центр в Иркутске. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России. Как стало известно, водительский стаж молодого человека всего один год, но в поле зрения правоохранительных органов он никогда раньше не попадал. Помимо факта самого ДТП, водителю предъявлено четыре административных правонарушения, среди которых отказ от прохождения освидетельствования, неправильная тонировка стекол и отсутствие страховки. В центре Иркутска иномарка влетела в фасад торгового центра. За рулем был нетрезвый шеф-повар одного из местных ресторанов.