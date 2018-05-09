Администрация Красноярска ищет выход из конфликта с ГИБДД

После заявления вице-мэра Владислава Логинова о сносе на главном проспекте города всех установленных заборов ГИБДД пообещала обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении закона. Согласно требованиям безопасности, пешеходный светофор должен быть оборудован ограждениями на 50 метров в обе стороны. Теперь администрация предлагает, как выход, установить на проспекте декоративные столбики.

«Разработанный проект благоустройства предусматривает установку ограждающих конструкций. Но это будут не те ограждения, к которым мы привыкли, а столбики, которые ограничивают парковку и заезд автомобилей на тротуары», — заявил заместитель руководителя департамента городского хозяйства по благоустройству Анатолий Кукарцев.

Решение это не окончательное, администрация надеется согласовать его с ГИБДД в течение двух недель.