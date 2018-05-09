СМИ выясняли, кто из отечественных автопроизводителей занимается беспилотными технологиями

Согласно недавно принятой стратегии развития российского автопрома до 2025 года, несколько крупных городов нашей страны будут оснащены инфраструктурой для автономных ТС.

В частности, в обсуждаемом списке значатся: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Сочи, Новосибирск, Ростов-на-Дону.

Кто же работает над беспилотными технологиями в России сегодня. Одним из родоначальников обсуждаемого направления является "Яндекс" . У них имеются хорошие наработки в автономном управлении автомобилями, которые успешно прошли испытания в «Яндекс. Такси».

Такие системы установлены и успешно работают на двух Toyota Prius и одной Kia Soul. Однако по словам разработчиков, они могут «переучить» свое оборудование для любой автомодели.

BMG разработал восьмиместный микроавтобус «Матрешка». В этом автобусе нет даже места водителя и рулевого колеса.

У отечественного автогиганта КАМАЗ есть немало разработок в сфере систем помощи водителю.