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СМИ выясняли, кто из отечественных автопроизводителей занимается беспилотными технологиями
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СМИ выясняли, кто из отечественных автопроизводителей занимается беспилотными технологиями 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Согласно недавно принятой стратегии развития российского автопрома до 2025 года, несколько крупных городов нашей страны будут оснащены инфраструктурой для автономных ТС.
В частности, в обсуждаемом списке значатся: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Сочи, Новосибирск, Ростов-на-Дону.
Кто же работает над беспилотными технологиями в России сегодня. Одним из родоначальников обсуждаемого направления является "Яндекс". У них имеются хорошие наработки в автономном управлении автомобилями, которые успешно прошли испытания в «Яндекс. Такси».
Такие системы установлены и успешно работают на двух Toyota Prius и одной Kia Soul. Однако по словам разработчиков, они могут «переучить» свое оборудование для любой автомодели.
BMG разработал восьмиместный микроавтобус «Матрешка». В этом автобусе нет даже места водителя и рулевого колеса.
У отечественного автогиганта КАМАЗ есть немало разработок в сфере систем помощи водителю.
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