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В Мценском районе пешеход попал под колёса большегруза «Скания»
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В Мценском районе пешеход попал под колёса большегруза «Скания» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе М-2 «Крым» в Орловской области накануне вечером, 8 мая.
По информации пресс-службы регионального УМВД, в 22 часа 30 минут водитель большегруза «Скания» двигался по улице Половецкой со стороны Орла в направлении Москвы.
На 315 километре автодороги М-2 «Крым» он допустил наезд на мужчину 1952 года рождения, который шёл по проезжей части во встречном направлении.
В результате аварии пешеход был травмирован. Медики скорой помощи доставили его в Мценскую ЦРБ, уточнили в пресс-службе полиции. По данному факту проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Сообщение В Мценском районе пешеход попал под колёса большегруза «Скания» появились сначала на РИА 57.
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