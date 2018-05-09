В Мценском районе пешеход попал под колёса большегруза «Скания»

Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе М-2 «Крым» в Орловской области накануне вечером, 8 мая.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в 22 часа 30 минут водитель большегруза «Скания» двигался по улице Половецкой со стороны Орла в направлении Москвы.

На 315 километре автодороги М-2 «Крым» он допустил наезд на мужчину 1952 года рождения, который шёл по проезжей части во встречном направлении.

В результате аварии пешеход был травмирован. Медики скорой помощи доставили его в Мценскую ЦРБ, уточнили в пресс-службе полиции. По данному факту проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.