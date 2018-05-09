Мадам выехала на встречку

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области

В Александровском районе на 10-м километре автодороги «Александров-Балакирево» 35-летняя жительница поселка, управляя автомобилем « Киа Спектра» выехала на встречную полосу и врезалась лоб в лоб с « Рено Логан» под управлением 37-летнего уроженца Карабаново.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, в результате ДТП пострадали 4 человека, к счастью, без жертв. Водители и пассажиры обоих транспортных средств с различными травмами госпитализированы в Александровскую городскую больницу.