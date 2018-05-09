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Мадам выехала на встречку
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Мадам выехала на встречку 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
В Александровском районе на 10-м километре автодороги «Александров-Балакирево» 35-летняя жительница поселка, управляя автомобилем «Киа Спектра» выехала на встречную полосу и врезалась лоб в лоб с «Рено Логан» под управлением 37-летнего уроженца Карабаново.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, в результате ДТП пострадали 4 человека, к счастью, без жертв. Водители и пассажиры обоих транспортных средств с различными травмами госпитализированы в Александровскую городскую больницу.
Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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