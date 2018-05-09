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Велосипедисты пострадали в ДТП под Ковровом
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Велосипедисты пострадали в ДТП под Ковровом 

ТВ-МИГ 47 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса misanec.ru  Вчера вечером, в районе 19:35, на участке автодороги «Сенинские дворики-Ковров-Шуя» 36-летний водитель автомобиля «Nissan Qashqai» сбил двоих несовершеннолетних велосипедистов.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, в результате ДТП подростки получили различные травмы и были доставлены в местную больницу скорой помощи.
«У одного пострадавшего диагностировано сотрясение головного мозга и ссадины локтевого сустава, второй получил перелом ключицы», — сообщается на официальном сайте ведомства.
По факту ДТП сотрудниками дознания областной госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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