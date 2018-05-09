Велосипедисты пострадали в ДТП под Ковровом

Фото с ресурса misanec.ru Вчера вечером, в районе 19:35, на участке автодороги «Сенинские дворики-Ковров-Шуя» 36-летний водитель автомобиля « Nissan Qashqai» сбил двоих несовершеннолетних велосипедистов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России , в результате ДТП подростки получили различные травмы и были доставлены в местную больницу скорой помощи.

«У одного пострадавшего диагностировано сотрясение головного мозга и ссадины локтевого сустава, второй получил перелом ключицы», — сообщается на официальном сайте ведомства.