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В Курской области сгорел дом
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В Курской области сгорел дом 

kursk.com 1 час назад
На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 21 ПСЧ Горшеченского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Сообщение о загорании жилого дома в с. Старое Меловое, Горшеченского района поступило 10 мая на номер «Службы спасения — 112» Курской области.
В результате пожара в жилом деревянном доме размером 10х10, огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, стены имеют следы термического повреждения, также пострадали вещи б/у на всей площади.
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