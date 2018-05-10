В Курской области сгорел дом

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 21 ПСЧ Горшеченского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Сообщение о загорании жилого дома в с. Старое Меловое, Горшеченского района поступило 10 мая на номер «Службы спасения — 112» Курской области.

В результате пожара в жилом деревянном доме размером 10х10, огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, стены имеют следы термического повреждения, также пострадали вещи б/у на всей площади.

Это неполный текст новости