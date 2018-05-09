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Дорожные работы на трассах Ленобласти продолжаются и в День Победы
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Дорожные работы на трассах Ленобласти продолжаются и в День Победы 

Ivyborg.ru 1 час назад
Актуальную информацию об ограничениях движения, связанных с дорожными работами на федеральных трассах в Ленинградской области в среду, 9 мая, традиционно предоставляет пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
-км 593-674 ограничение скорости движения в сторону г. СПб правая сторона с 10:00 до 18:00, выправка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:
— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д; — км 65-68 ограничение скорости движения в сторону СПб с 05:00 до 10:00, заливка швов; — км 76-77 ограничение скорости движения в оба направления с 05:00 до 10:00; ликвидация деформации а/б покрытия; — км 81-82 ограничение скорости движения в сторону СПб с 05:00 до 10:00, ликвидация деформации а/б покрытия; — км 0-3 подъезд к Брусничному ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 15:00, заливка швов.
А-181 «Выборг –Светогорск»:
— км 1-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, ликвидация деформации а/б покрытия; — км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
— км 27–28 ограничение скости движения в оба направления с 08:00 до 08:00, ликвидация деформаций покрытия.
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