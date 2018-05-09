Всё, что нужно знать о езде с прицепом 

Периодически многие сталкиваются с необходимостью отвезти крупные вещи на дачу или транспортировать квадроцикл, снегоход, лодку. Без прицепа в такой ситуации не обойтись. Сегодня поговорим, что нужно знать, управляя автопоездом.
Какие нужны права, чтобы управлять машиной с прицепом?
Для использования абсолютного большинства легковых прицепов никаких новых категорий открывать не нужно, достаточно категории «В». Если же у вас какой-то очень большой прицеп, который вместе с автомобилем весит больше 3,5 тонны, придется открыть дополнительно категорию «Е» в правах.
С каким автомобилем можно использовать прицеп?
С любым. Главное, чтобы полная масса прицепа не превышала массу снаряженного автомобиля. Например, максимальная разрешенная масса «Оки» — 975 кг, поэтому к ней нельзя цеплять полуторатонный прицеп.
Что нужно, чтобы ездить с прицепом?
Нужен фаркоп с выведенной проводкой для световых приборов (габаритов, стоп-сигналов и поворотников на прицепе).
Как правильно загружать прицеп?
Нужно размещать груз так, чтобы центр тяжести был над осью прицепа (если ось одна) и между осями (если оси две). Груз надо закрепить, чтобы в процессе движения он не смещался.
Если разместить груз перед осью, то он будет нагружать заднюю часть автомобиля и приподнимать передние. Если разместить груз в конце прицепа, он будет приподнимать заднюю часть за сцепное устройство. И то, и другое — плохо, автомобиль может потерять управление.
Можно ли перевозить в прицепе негабаритные грузы?
Согласно ПДД, из прицепа, как и из автомобиля, груз может выступать не более чем на 2 метра сзади, ширина груза не должна превышать 2,55 метра, а высота прицепа с грузом от проезжей части до его верхней части должна быть не более 4 метров. При этом груз, который выступает более чем на метр спереди или сзади автомобиля или прицепа (или на 0,4 метра сбоку), должен быть обозначен знаком «Крупногабаритный груз» (квадрат с диагональными полосами красного и белого цвета), а в темное время суток или в условиях недостаточной видимости помимо этого спереди он должен быть обозначен фонарем или светоотражателем белого цвета, а сзади — фонарем или светоотражателем красного цвета.
Что нельзя перевозить в прицепе?
Людей (даже если это прицеп-дача), взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, груз, который будет создавать шум, пылить, загрязнять дорогу и окружающую среду. Кроме того, груз не должен закрывать световые приборы, светоотражатели и регистрационные знаки.
Как прицеп влияет на ресурс автомобиля?
Прицеп влияет на автомобиль точно так же, как езда с перегрузом. Двигатель надрывается, трансмиссия убивается. Особо быстро убиваются малолитражки с турбированными двигателя и вариаторы, роботы и роботы с двойным сцеплением.
Нужна ли зимняя резина для прицепа?
В России закон это никак не регулирует. То есть можно и не переобуваться на зиму на свой страх и риск.
Как увеличивается расход топлива с прицепом?
Всё зависит от автомобиля. Для огромного пикапа увеличение расхода будет примерно на 10%, для малолитражки расход может увеличиться вдвое.
Нужно ли регистрировать прицеп в ГИБДД?
Обязательно. На регистрацию прицепа отводится пять дней со дня его приобретения. В ГИБДД вам выдадут номер на прицеп и свидетельство.
Нужно ли прицепу проходить техосмотр?
Да. В первые пять лет — раз в два года, потом каждый год, как и автомобиль.
Нужно ли страховать прицеп?
Да, обязательно. ОСАГО на год обойдется примерно в 1000 рублей. Прицеп можно застраховать и по КАСКО.
Нужно ли платить транспортный налог за прицеп?
Нет, так как прицеп не относится к самоходным транспортным средствам.
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