Замначальника ГИБДД Екатеринбурга пьяным устроил ДТП в центре города

Высокопоставленный полицейский попался пьяным за рулём. Накануне вечером заместитель начальника городской ГИБДД Владислав Сергеев устроил аварию во дворе дома на Большакова. При этом он был в форме и за рулём служебной машины Renault (без раскраски и спецсигналов).

Наряд ГИБДД вызвал один из жителей дома. Но от прохождения медицинского освидетельствования Сергеев отказался.

— Инспекторами ГИБДД на него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, — прокомментировали инцидент в пресс-службе областного главка.