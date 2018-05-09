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Замначальника ГИБДД Екатеринбурга пьяным устроил ДТП в центре города
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Замначальника ГИБДД Екатеринбурга пьяным устроил ДТП в центре города 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Высокопоставленный полицейский попался пьяным за рулём. Накануне вечером заместитель начальника городской ГИБДД Владислав Сергеев устроил аварию во дворе дома на Большакова. При этом он был в форме и за рулём служебной машины Renault (без раскраски и спецсигналов).
Наряд ГИБДД вызвал один из жителей дома. Но от прохождения медицинского освидетельствования Сергеев отказался.
— Инспекторами ГИБДД на него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, — прокомментировали инцидент в пресс-службе областного главка.
Сергеев уже второй высокопоставленный гаишник, которого поймали пьяным за рулём. В конце марта попался заместитель начальника свердловской ГИБДД Александр Юнусов. После столкновения на Окружной он уехал с места аварии. Но позднее его задержали. В начале апреля Юнусова уволили, а следом своего поста лишился и начальник областной ГИБДД Юрий Дёмин.
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