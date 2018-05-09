Ещё
В Иркутске сотрудники ГИБДД приняли участие во флешмобе, посвященном Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Иркутске сотрудники ГИБДД приняли участие во флешмобе, посвященном Дню Победы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В канун 9 мая на площади Сперанского группа инициативных иркутян организовала среди автомобилистов праздничную акцию, посвященную предстоящему празднику. По задумке организаторов, иркутяне-автомобилисты должны разместить свой автотранспорт в надпись: «С Днем Победы!».
Сотрудники ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Иркутское» не только обеспечили безопасность дорожного движения во время мероприятия, но и приняли непосредственное участие. Из служебных автомобилей дорожной полиции была сформирована первая заглавная буква «С». Процесс выстраивания автомобилей в нужную фразу осуществлялся посредством аэросъёмки.
Флешмоб получил массу положительных откликов как среди участников акции, так и среди жителей города и пользователей социальных сетей.
Напомним, ранее проводилось аналогичное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Тогда сотрудники специальной роты ДПС региональной Госавтоинспекции сформировали цифру «восемь»
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции совместно с дошколятами провели акцию «Берегите наши сердца» В Перми сотрудники ГИБДД и отряды ЮИД провели акцию «Пешеход на дороге» В Красноярске сотрудники ГИБДД запускают бесплатный автобусный маршрут Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина1
Россияне сметают автомобили114
АвтоВАЗ решил поиграть с Tesla в «догонялки»10
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
«АвтоВАЗ» рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение