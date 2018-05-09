В Иркутске сотрудники ГИБДД приняли участие во флешмобе, посвященном Дню Победы

В канун 9 мая на площади Сперанского группа инициативных иркутян организовала среди автомобилистов праздничную акцию, посвященную предстоящему празднику. По задумке организаторов, иркутяне-автомобилисты должны разместить свой автотранспорт в надпись: «С Днем Победы!».

Сотрудники ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Иркутское» не только обеспечили безопасность дорожного движения во время мероприятия, но и приняли непосредственное участие. Из служебных автомобилей дорожной полиции была сформирована первая заглавная буква «С». Процесс выстраивания автомобилей в нужную фразу осуществлялся посредством аэросъёмки.

Флешмоб получил массу положительных откликов как среди участников акции, так и среди жителей города и пользователей социальных сетей.

Напомним, ранее проводилось аналогичное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Тогда сотрудники специальной роты ДПС региональной Госавтоинспекции сформировали цифру «восемь»