При лобовом столкновении двух автомобилей в ЕАО погибли четыре человека

ТАСС , 9 мая. Четыре человека погибли в ДТП на участке федеральной трассы Чита — Хабаровск в Облученском районе Еврейской автономной области. Об этом в среду сообщает пресс-служба управления МВД России по ЕАО. "Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на 1887-м км автодороги Чита — Хабаровск, в аварии погибли четыре человека", — говорится в сообщении. По данным ведомства, столкнулись автомобили Nissan R'nessa и Toyota Land Cruiser Prado . «Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель Nissan — житель города Биробиджан 1981 года рождения — пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения», — сообщили в пресс службе ведомства. В результате лобового столкновения травмы, несовместимые с жизнью, получили водители обоих автомобилей, и двое пассажиров Toyota. По факту аварии проводится проверка.