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При лобовом столкновении двух автомобилей в ЕАО погибли четыре человека
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При лобовом столкновении двух автомобилей в ЕАО погибли четыре человека 

ТАСС 49 минут назад
Фото: letnews.ru
ТАСС, 9 мая. Четыре человека погибли в ДТП на участке федеральной трассы Чита — Хабаровск в Облученском районе Еврейской автономной области. Об этом в среду сообщает пресс-служба управления МВД России по ЕАО.
"Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на 1887-м км автодороги Чита — Хабаровск, в аварии погибли четыре человека", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, столкнулись автомобили Nissan R'nessa и Toyota Land Cruiser Prado. «Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель Nissan — житель города Биробиджан 1981 года рождения — пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения», — сообщили в пресс службе ведомства.
В результате лобового столкновения травмы, несовместимые с жизнью, получили водители обоих автомобилей, и двое пассажиров Toyota.
По факту аварии проводится проверка.
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