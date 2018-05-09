Пензенец просит организовать пешеходный переход у роддома на улице Пушкина

Житель Пензы обратился к городским властям с предложением установить пешеходный переход у роддома на улице Пушкина. Соответствующая инициатива, адресованная администрации Пензы и городскому Управлению ЖКХ, была опубликована на портале «Открытая Пенза» накануне, 8 мая.

По словам горожанина, на указанном участке водители перекрывают своими автомобилями спуск с тротуара. Чтобы обойти транспорт, пешеходам приходится выходить на проезжую часть, подвергая свою жизнь опасности, или топтать газон. Решение проблемы пензенец видит в установке знаков пешеходного перехода и нанесении соответствующей дорожной разметки.

«Требуется установить знак 1.22 «Пешеходный переход» и нанести на асфальт разметку 1.14.1 («зебра»), чтобы водители не перегораживали проход, а нарушителей можно было привлечь к ответственности. После перекрестка улиц Космодемьянской и Пушкина, на Пушкина требуется поставить знак 5.29 «Зона регулируемой стоянки» в сочетании со знаком 8.6.1 «стоянка параллельно краю проезжей части», дабы информировать водителей, что можно остановиться на краю проезжей части, а не лезть к единственному заезду у роддома, усложняя жизнь не только пешеходам, но и машинам скорой помощи», — написал автор инициативы.

Чтобы предложение пензенца попало на рассмотрение, его должны поддержать не менее 200 человек.