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Пензенец просит организовать пешеходный переход у роддома на улице Пушкина
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Пензенец просит организовать пешеходный переход у роддома на улице Пушкина 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Житель Пензы обратился к городским властям с предложением установить пешеходный переход у роддома на улице Пушкина. Соответствующая инициатива, адресованная администрации Пензы и городскому Управлению ЖКХ, была опубликована на портале «Открытая Пенза» накануне, 8 мая.
По словам горожанина, на указанном участке водители перекрывают своими автомобилями спуск с тротуара. Чтобы обойти транспорт, пешеходам приходится выходить на проезжую часть, подвергая свою жизнь опасности, или топтать газон. Решение проблемы пензенец видит в установке знаков пешеходного перехода и нанесении соответствующей дорожной разметки.
«Требуется установить знак 1.22 «Пешеходный переход» и нанести на асфальт разметку 1.14.1 («зебра»), чтобы водители не перегораживали проход, а нарушителей можно было привлечь к ответственности. После перекрестка улиц Космодемьянской и Пушкина, на Пушкина требуется поставить знак 5.29 «Зона регулируемой стоянки» в сочетании со знаком 8.6.1 «стоянка параллельно краю проезжей части», дабы информировать водителей, что можно остановиться на краю проезжей части, а не лезть к единственному заезду у роддома, усложняя жизнь не только пешеходам, но и машинам скорой помощи», — написал автор инициативы.
Чтобы предложение пензенца попало на рассмотрение, его должны поддержать не менее 200 человек.
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