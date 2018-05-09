Ещё
На трассе Уфе-Стерлитамак перевернулась легковушка: пострадали водитель и пассажир
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе Уфе-Стерлитамак перевернулась легковушка: пострадали водитель и пассажир 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Утром 9 мая на дороге Уфа-Оренбург произошла серьезная авария. По предварительным данным, на 70 километре трассы легковушка вылетела на обочину и перевернулась. Очевидцы вызвали на место прооисшествие спецслужбы и постарались помочь пострадавшим. Фотографии аварии появились в соцсети в группе БашДТП.
— ДТП случилось недалеко от придороржного кафе. Машина превратилась в груду металла. Пострадали водитель и пассажир легковушки. Мужчина либо бес сознания, либо погиб. Скорую помощь вызвали, — рассказали свидетели страшной аварии.
Причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить дорожным полицейским. Информация о пострадавших и их состоянии сейчас уточняется.
ufa1.ru: последние новости
Выскочил на ходу и попытался скрыться: в Башкирии задержали угонщика «Газели» В Уфе 8-летний мальчик попал под колеса «Лады Калины» В Башкирии полицейский свел счеты с жизнью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина1
Россияне сметают автомобили114
АвтоВАЗ решил поиграть с Tesla в «догонялки»10
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
«АвтоВАЗ» рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение