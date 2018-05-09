На трассе Уфе-Стерлитамак перевернулась легковушка: пострадали водитель и пассажир

Утром 9 мая на дороге Уфа-Оренбург произошла серьезная авария. По предварительным данным, на 70 километре трассы легковушка вылетела на обочину и перевернулась. Очевидцы вызвали на место прооисшествие спецслужбы и постарались помочь пострадавшим. Фотографии аварии появились в соцсети в группе БашДТП.

— ДТП случилось недалеко от придороржного кафе. Машина превратилась в груду металла. Пострадали водитель и пассажир легковушки. Мужчина либо бес сознания, либо погиб. Скорую помощь вызвали, — рассказали свидетели страшной аварии.

Причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить дорожным полицейским. Информация о пострадавших и их состоянии сейчас уточняется.