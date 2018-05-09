Мотоциклист погиб в результате ДТП на МКАД

Дорожная авария с участием мотоцикла, самосвала и легкового автомобиля произошла на внутренней стороне МКАД, в результате ДТП погиб мотоциклист, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в ОМВД поступило сообщение о ДТП по адресу: МКАД, 4 километр (внутренняя сторона).

«Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что житель Москвы, управляя своим мотоциклом Yamaha FZS 600, совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении автомобилем KIA cee'd, после чего упал под колеса следовавшеего в попутном направлении соседней полосы проезжей части грузового самосвала», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка.