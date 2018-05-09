Подполковник полиции совершил «пьяное» ДТП в Екатеринбурге 

В Екатеринбурге заместитель начальника одного из отделов УМВД по Екатеринбургу совершил ДТП и попался в руки коллег из ГИБДД, которых вызвали очевидцы аварии. Она произошла 8 мая во дворе дома по улице Большакова.
По версии URA.Ru, за рулем служебного «Рено» находился подполковник Владислав Сергеев. В тот день он, будучи дежурным по городскому управлению, наехал на припаркованный во дворе автомобиль. Вызванные гаишники, несмотря чины и бывшую службу Сергеева замначальника ГИБДД Екатеринбурга, составили протокол по факту ДТП и отказа от прохождения медосвидетельствования.
В ГУ МВД по Свердловской области «АиФ-Урал» факт подтвердили, уточнив, что водителю 53 года, а автомобиль был без цветографических обозначений. Все подробности случившегося, а также прямые и косвенные виновники ЧП, будут установлены в ходе служебной проверки. Сам Сергеев, как пообещали в главке, будет уволен.
Уместно добавить, что более вопиющий случай произошел несколько недель назад, когда заместитель начальника ГИБДД Свердловской области Александр Юнусов в нетрезвом виде совершил аварию. После столкновения, которого он не заметил, офицер попытался скрыться. Коллегам нарушителя пришлось приложить усилия, чтобы его остановить. По странному стечению обстоятельств, скандал с подчиненным был последним в карьере бессменного начальника свердловского УГИБДД Юрия Демина. Почти сразу Демин ушел на пенсию.