В Астрахани состоялся автомобильный флешмоб, приуроченный к Дню Великой Победы

Сотни астраханцев стали участниками масштабной акции, проведённой в преддверии главного праздника страны. Горожане и гости региона собрались, чтобы выстроить из своих автомобилей две фигуры и слово «Победа», которые долго держались в секрете. Организаторами выступили паблик «Аварии Астрахань» в социальной сети «Вконтакте» и областная Госавтоинспекция

Вечером почти 150 машин выстроились в несколько рядов. Скоординировать всех водителей помогали беспилотники с видеокамерами, кружившие над площадью. С наступлением темноты водители по общей команде включили фары и аварийные сигнализации. После этого началось движение транспортных средств, имитировавших танк. Автопатрули ГИБДД с включёнными световыми и звуковыми сигналами сформировали звезду.

Грандиозное световое и звуковое зрелище сопровождалось песнями военных лет. Всё происходящее фиксировали камеры, установленные на квадрокоптерах. В небо были выпущены сотни воздушных шаров.

Этих кадры по достоинству оценили пользователи сети Интернет. Организаторы и участники акции в очередной раз продемонстрировали, что россияне помнят и гордятся Великой Победой.