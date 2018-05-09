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В Астрахани состоялся автомобильный флешмоб, приуроченный к Дню Великой Победы
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В Астрахани состоялся автомобильный флешмоб, приуроченный к Дню Великой Победы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотни астраханцев стали участниками масштабной акции, проведённой в преддверии главного праздника страны. Горожане и гости региона собрались, чтобы выстроить из своих автомобилей две фигуры и слово «Победа», которые долго держались в секрете. Организаторами выступили паблик «Аварии Астрахань» в социальной сети «Вконтакте» и областная Госавтоинспекция.
Вечером почти 150 машин выстроились в несколько рядов. Скоординировать всех водителей помогали беспилотники с видеокамерами, кружившие над площадью. С наступлением темноты водители по общей команде включили фары и аварийные сигнализации. После этого началось движение транспортных средств, имитировавших танк. Автопатрули ГИБДД с включёнными световыми и звуковыми сигналами сформировали звезду.
Грандиозное световое и звуковое зрелище сопровождалось песнями военных лет. Всё происходящее фиксировали камеры, установленные на квадрокоптерах. В небо были выпущены сотни воздушных шаров.
Этих кадры по достоинству оценили пользователи сети Интернет. Организаторы и участники акции в очередной раз продемонстрировали, что россияне помнят и гордятся Великой Победой.
Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
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