«Я все снимаю!» Инспекторы задержали убегавшего водителя в Красноярске. Видео

В социальных сетях было опубликовано видео задержания инспекторами ДПС мужчины, который пытался скрыться от полиции. Его поймали в частном секторе, где полицейские столкнулись с другой проблемой: агрессивно настроенными женщинами — вероятно, родственницами беглеца, ‐ одна из которых снимала происходящее на камеру и требовала прекратить «беспредел и произвол». Об этом сообщил «7 канал Красноярск».

В ГИБДД уже прокомментировали ролик и обвинения автора в насилии со стороны сотрудников. «Сила была применена только к водителю. Во двор вышли четыре женщины, судя по всему, родственницы, и всячески препятствовали действиям сотрудников. Никакой физической силы в отношении женщин применено не было», — рассказали в ГИБДД.

Полицейские также пояснили, что события, запечатленные на кадрах, произошли 6 мая. Задержанный на видео мужчина пытался скрыться от преследования в районе красноярского авторынка. Мужчина ездил без страховки и с просроченными правами. Против него возбуждено четыре административных дела, среди которых отказ остановиться и сопротивление полиции.

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