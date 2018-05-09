Ещё
Красноярец за минуту собрал штрафов почти на 18 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярец за минуту собрал штрафов почти на 18 тысяч рублей 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Красноярский водитель с просроченными правами и отсутствующей страховкой на автомобиль попробовал лихо решить проблему своего нахождения за рулем в присутствии инспектора ДПС — заблокировав все двери, он бросился наутек, по пути собирая всевозможные штрафы. Этот момент попал в объектив камеры регистратора.
Стражи порядка остановили Honda Accord в минувшее воскресенье, 6 мая, близ авторынка на Ястынской улице. Проверка по базам данных показала, что у владельца машины на месяц просрочены права, а уж о страховке и речи не шло. Водитель принял замечания к сведению, но тем дело и ограничилось: закрыв окна и заблокировав двери, он резко тронулся с места.
Нагнали его только на улице Металлургов, где мужчина бросил машину и попытался скрыться в частном доме. На его защиту вышли четыре женщины, которые всячески стыдили применивших силу полицейских, называя происходящее «беспределом».
На нарушителя составили четыре протокола, максимальный штраф по которым, как уточняет «7 канал», составляет 17,6 тысячи рублей.
Вести.Ru: последние новости
Ни одной улицы: сколько стоит жилье на проспектах Петербурга ДТП в Красноярском крае: четыре человека погибли, пятеро ранены Владимира Сапунова убил рак
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
АвтоВАЗ решил поиграть с Tesla в «догонялки»12
Россияне сметают автомобили116
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
«АвтоВАЗ» рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение