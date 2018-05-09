Красноярец за минуту собрал штрафов почти на 18 тысяч рублей

Красноярский водитель с просроченными правами и отсутствующей страховкой на автомобиль попробовал лихо решить проблему своего нахождения за рулем в присутствии инспектора ДПС — заблокировав все двери, он бросился наутек, по пути собирая всевозможные штрафы. Этот момент попал в объектив камеры регистратора.

Стражи порядка остановили Honda Accord в минувшее воскресенье, 6 мая, близ авторынка на Ястынской улице. Проверка по базам данных показала, что у владельца машины на месяц просрочены права, а уж о страховке и речи не шло. Водитель принял замечания к сведению, но тем дело и ограничилось: закрыв окна и заблокировав двери, он резко тронулся с места.

Нагнали его только на улице Металлургов, где мужчина бросил машину и попытался скрыться в частном доме. На его защиту вышли четыре женщины, которые всячески стыдили применивших силу полицейских, называя происходящее «беспределом».

На нарушителя составили четыре протокола, максимальный штраф по которым, как уточняет «7 канал», составляет 17,6 тысячи рублей.