За сутки водители Оренбурга сбили троих детей-велосипедистов

За минувшие сутки в областном центре произошло два ДТП с участием троих малолетних велосипедистов.

По сообщению областного УМВД , первое происшествие случилось на проспекте Гагарина возле дома №10а. Водитель Skoda Octavia , двигаясь по дворовой территории дома, наехал на 12-летнего велосипедиста. Ребенок пересекал проезжую часть в нескольких метрах от движущегося на него авто. В итоге несовершеннолетнего с ушибом бедра отправили в больницу.

Второе ДТП с участием уже двоих юных велосипедистов произошло в Степном на регулируемом перекрестке улиц Салмышская и Автомобилистов. Водитель BMW при повороте по зеленому сигналу светофора совершил наезд на двух 10-летних детей, переезжавших на велосипедах проезжую часть. В результате один из них получил ушибы головы и спины.

По обоим фактам ДТП полицейские проводят проверку.