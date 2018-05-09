За сутки водители Оренбурга сбили троих детей-велосипедистов 

За минувшие сутки в областном центре произошло два ДТП с участием троих малолетних велосипедистов.
По сообщению областного УМВД, первое происшествие случилось на проспекте Гагарина возле дома №10а. Водитель Skoda Octavia, двигаясь по дворовой территории дома, наехал на 12-летнего велосипедиста. Ребенок пересекал проезжую часть в нескольких метрах от движущегося на него авто. В итоге несовершеннолетнего с ушибом бедра отправили в больницу.
Второе ДТП с участием уже двоих юных велосипедистов произошло в Степном на регулируемом перекрестке улиц Салмышская и Автомобилистов. Водитель BMW при повороте по зеленому сигналу светофора совершил наезд на двух 10-летних детей, переезжавших на велосипедах проезжую часть. В результате один из них получил ушибы головы и спины.
По обоим фактам ДТП полицейские проводят проверку.
В ГИБДД напоминают, что согласно требованиям ПДД, детям и подросткам до 14 лет разрешается ездить на велосипедах только там, где запрещено движение автомобилей: на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках. При пересечение проезжей части по пешеходному переходу необходимо сойти с велосипеда.