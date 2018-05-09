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В КБР расследуют смертельное ДТП с участием полицейского
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В КБР расследуют смертельное ДТП с участием полицейского 

АиФ Ставрополье 44 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейский, насмерть сбивший на автомобиле двух девочек в Прохладном, был трезв, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.
ДТП произошло 8 мая днём. Как выяснили следователи, дети 4 и 11 лет пересекали дорогу вне пешеходного перехода. Водитель не нарушал скоростной режим. Назначена служебная проверка.
«Руководство МВД по Кабардино-Балкарской Республике выражает соболезнования семье и близким погибших детей», — говорится в пресс-релизе.
Ранее со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщалось, что дети бежали через дорогу к матери, которая стояла на обочине.
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