В КБР расследуют смертельное ДТП с участием полицейского

Полицейский, насмерть сбивший на автомобиле двух девочек в Прохладном, был трезв, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.

ДТП произошло 8 мая днём. Как выяснили следователи, дети 4 и 11 лет пересекали дорогу вне пешеходного перехода. Водитель не нарушал скоростной режим. Назначена служебная проверка.

«Руководство МВД по Кабардино-Балкарской Республике выражает соболезнования семье и близким погибших детей», — говорится в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщалось, что дети бежали через дорогу к матери, которая стояла на обочине.