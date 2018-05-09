На Ставрополье полицейские с Общественным советом провели патриотическую акцию «Георгиевская ленточка»

Сотрудники полиции Ставропольского края провели ставшую уже традиционной патриотическую акцию «Георгиевская ленточка».

В ходе мероприятия общественники поздравили участников дорожного движения с великим праздником — Днем Победы и вручили георгиевские ленточки.

В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, особенно вблизи образовательных учреждений.

Организаторы акции рассказали гражданам об истории возникновения и значении символа Победы и пожелали хорошего настроения и безопасных дорог.

Подобные патриотические мероприятия прошли на территории всех городов и районов Ставропольского края.