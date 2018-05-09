Ещё
На Ставрополье полицейские с Общественным советом провели патриотическую акцию «Георгиевская ленточка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Ставрополье полицейские с Общественным советом провели патриотическую акцию «Георгиевская ленточка» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 33 минуты назад
Сотрудники полиции Ставропольского края провели ставшую уже традиционной патриотическую акцию «Георгиевская ленточка».
В Грачевском районе автоинспекторы совместно с Общественным советом при районном отделе внутренних дел вышли на улицы села Бешпагир.
В ходе мероприятия общественники поздравили участников дорожного движения с великим праздником — Днем Победы и вручили георгиевские ленточки.
В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, особенно вблизи образовательных учреждений.
Организаторы акции рассказали гражданам об истории возникновения и значении символа Победы и пожелали хорошего настроения и безопасных дорог.
Подобные патриотические мероприятия прошли на территории всех городов и районов Ставропольского края.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции совместно с дошколятами провели акцию «Берегите наши сердца» В Иркутске сотрудники ГИБДД приняли участие во флешмобе, посвященном Дню Победы На Ставрополье дошколята поздравили участников дорожного движения с Днем Победы в Великой Отечественной Войне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
АвтоВАЗ решил поиграть с Tesla в «догонялки»12
Россияне сметают автомобили116
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
«АвтоВАЗ» рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение