На Ставрополье полицейские с Общественным советом провели патриотическую акцию «Георгиевская ленточка» 

Сотрудники полиции Ставропольского края провели ставшую уже традиционной патриотическую акцию «Георгиевская ленточка».
В Грачевском районе автоинспекторы совместно с Общественным советом при районном отделе внутренних дел вышли на улицы села Бешпагир.
В ходе мероприятия общественники поздравили участников дорожного движения с великим праздником — Днем Победы и вручили георгиевские ленточки.
В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, особенно вблизи образовательных учреждений.
Организаторы акции рассказали гражданам об истории возникновения и значении символа Победы и пожелали хорошего настроения и безопасных дорог.
Подобные патриотические мероприятия прошли на территории всех городов и районов Ставропольского края.