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Загруженность дорог в Волгограде в День Победы составляет 2 балла
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Загруженность дорог в Волгограде в День Победы составляет 2 балла 

АиФ Волгоград 24 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде в День Победы нет пробок на дорогах, горожане могут быстро добраться до мест проведений праздничных мероприятий.
«Никаких сложностей в движении по улицам не наблюдается — онлайн-сервисы показывают загруженность дорог в центральной части города на уровне двух баллов, что является низким показателем даже для выходного дня. Никаких перебоев в движении общественного транспорта нет», — заявили в мэрии.
«На всех прилегающих к месту проведения массовых мероприятий улицах организовано ручное регулирование дорожного движения, — рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД по Волгограду Андрей Рибун. — Плотное движение транспорта отмечается только на Второй продольной в районе вершины Мамаева Кургана. Это связано с подвозом людей, желающих посетить главную высоту России».
За безопасностью на дорогах следят сотрудники ППС, ГИБДД и дружинники.
Отметим, что общественный транспорт курсирует 9 мая по специальным маршрутам. Например, автобус №55 доезжает не до площади Ленина, а до улицы Новороссийской.
Напомним, 9 мая в центре города перекрыт ряд улиц и организованы целые пешеходные зоны. Подробнее об этом читайте здесь.
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