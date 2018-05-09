Загруженность дорог в Волгограде в День Победы составляет 2 балла

В Волгограде в День Победы нет пробок на дорогах, горожане могут быстро добраться до мест проведений праздничных мероприятий.

«Никаких сложностей в движении по улицам не наблюдается — онлайн-сервисы показывают загруженность дорог в центральной части города на уровне двух баллов, что является низким показателем даже для выходного дня. Никаких перебоев в движении общественного транспорта нет», — заявили в мэрии.

«На всех прилегающих к месту проведения массовых мероприятий улицах организовано ручное регулирование дорожного движения, — рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД по Волгограду Андрей Рибун. — Плотное движение транспорта отмечается только на Второй продольной в районе вершины Мамаева Кургана. Это связано с подвозом людей, желающих посетить главную высоту России».

За безопасностью на дорогах следят сотрудники ППС, ГИБДД и дружинники.

Отметим, что общественный транспорт курсирует 9 мая по специальным маршрутам. Например, автобус №55 доезжает не до площади Ленина, а до улицы Новороссийской.

Напомним, 9 мая в центре города перекрыт ряд улиц и организованы целые пешеходные зоны. Подробнее об этом читайте здесь.