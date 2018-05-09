Обвиняемого в наезде на пешеходов в Хельсинки отправили на принудительное лечение

Суд в Хельсинки признал невменяемым мужчину,

въехавшего

на автомобиле в толпу пешеходов в центре столицы Финляндии в июле 2017 года, и направил его на принудительное лечение. Об этом сообщает

Ilta-Sanomat

Как говорится в решении суда, «по итогам проведенного исследования психического здоровья мужчины в момент совершения преступления у него были симптомы шизоаффективного расстройства, которые исказили его ощущение реальности и ослабили способность к нормальному поведению». «Поскольку во время преступления он, по заключению специалистов, был невменяем, действия в отношении него будут предприниматься в рамках системы здравоохранения», — отмечается в постановлении, которое цитирует ТАСС

Прокуратура требовала для 52-летнего мужчины уголовного наказания за убийство, шесть покушений на убийство и нарушение безопасности дорожного движения с отягчающими обстоятельствами.