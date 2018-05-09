Ещё
Обвиняемого в наезде на пешеходов в Хельсинки отправили на принудительное лечение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обвиняемого в наезде на пешеходов в Хельсинки отправили на принудительное лечение 

Newsru.com 14 минут назад
Фото: Newsru.com
Суд в Хельсинки признал невменяемым мужчину,
въехавшего
на автомобиле в толпу пешеходов в центре столицы Финляндии в июле 2017 года, и направил его на принудительное лечение. Об этом сообщает
Ilta-Sanomat
Как говорится в решении суда, «по итогам проведенного исследования психического здоровья мужчины в момент совершения преступления у него были симптомы шизоаффективного расстройства, которые исказили его ощущение реальности и ослабили способность к нормальному поведению». «Поскольку во время преступления он, по заключению специалистов, был невменяем, действия в отношении него будут предприниматься в рамках системы здравоохранения», — отмечается в постановлении, которое цитирует ТАСС.
Прокуратура требовала для 52-летнего мужчины уголовного наказания за убийство, шесть покушений на убийство и нарушение безопасности дорожного движения с отягчающими обстоятельствами.
Трагический инцидент произошел 28 июля 2017 года. По данным полиции, мужчина на автомобиле "Ягуар" двигался со значительным превышением скорости по центральным улицам столицы и намеренно наехал на шестерых прохожих. В результате погибла гражданка Финляндии, несколько пострадали, в их числе — двое россиян. Позже водитель заявил, что в момент происшествия у него был психоз и паническая атака, и он не понимал, что делает.
Newsru.com: последние новости
В Бурятии местные жители перекрыли трассу из-за сбитого насмерть первоклассника Полиция Новой Зеландии случайно нашла похищенных женщин в багажнике машины, которая упала с моста во время погони за подростками-угонщиками В Самаре мать с ребенком совершила суицид на глазах старшего сына
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
АвтоВАЗ решил поиграть с Tesla в «догонялки»12
Россияне сметают автомобили116
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
«АвтоВАЗ» рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение