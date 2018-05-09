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Обвиняемого в наезде на пешеходов в Хельсинки признали невменяемым
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Обвиняемого в наезде на пешеходов в Хельсинки признали невменяемым 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Суд в Хельсинки признал невменяемым мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу пешеходов в центре Хельсинки в июле 2017 года. Мужчину направили на принудительное лечение, сообщает ТАСС.
Прокуратура требовала для финна уголовного наказания за убийство, шесть покушений на убийство и нарушение безопасности дорожного движения с отягчающими обстоятельствами. Однако тюремный срок мужчине заменили принудительным лечением.
"Поскольку во время преступления обвиняемый, по заключению специалистов, был невменяем, действия в отношении него будут предприниматься в рамках системы здравоохранения", — говорится в постановлении суда.
Трагический инцидент произошел в Хельсинки 28 июля 2017 года. По данным полиции, мужчина на автомобиле "Ягуар" двигался со значительным превышением скорости по центральным улицам столицы Финляндии и намеренно наехал на шестерых прохожих. В результате погибла гражданка Финляндии, несколько пострадали, в их числе — двое россиян. Позже водитель заявил, что в момент происшествия у него был психоз и паническая атака. По словам мужчины, он не понимал, что делает.
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