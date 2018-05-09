Обвиняемого в наезде на пешеходов в Хельсинки признали невменяемым

Суд в Хельсинки признал невменяемым мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу пешеходов в центре Хельсинки в июле 2017 года. Мужчину направили на принудительное лечение, сообщает ТАСС

Прокуратура требовала для финна уголовного наказания за убийство, шесть покушений на убийство и нарушение безопасности дорожного движения с отягчающими обстоятельствами. Однако тюремный срок мужчине заменили принудительным лечением.

"Поскольку во время преступления обвиняемый, по заключению специалистов, был невменяем, действия в отношении него будут предприниматься в рамках системы здравоохранения", — говорится в постановлении суда.