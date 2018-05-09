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В Красноярске жёстко задержали нарушителя ПДД
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В Красноярске жёстко задержали нарушителя ПДД 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Сегодня днём на улице Ястынской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Honda Accord остановили для проверки документов. После того, как водителя «пробили» по базе, оказалось, что у того просрочены права и отсутствует страховка. Недолго думая, мужчина попытался скрыться. Резко тронувшись с места, он едва не сбил сотрудника ГИБДД, и затем проехал несколько метров по встречной обочине.
Полицейские догнали его только во дворе частного дома, куда тот свернул, вероятно, пытаясь спрятаться от погони. И здесь уже сотрудники ДПС подверглись нападению женщин, которые яростно обвиняли их в применении силы и мешали задержанию водителя.
Если с применением силы еще предстоит разобраться, то с водителем всё ясно — 4 протокола (за вождение без прав, отсутствие страховки, отказ остановиться и невыполнение требований полицейских) — потянут тысяч на 18-20.
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