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Соцсети: в Свердловском районе Перми прохожий зарезал юношу
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Соцсети: в Свердловском районе Перми прохожий зарезал юношу 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пермяки в социальных сетях рассказали об убийстве на улице в Перми 8 мая.
По словам очевидцев, на улице Солдатова в районе остановки «улица Моторостроителей» произошёл конфликт между незнакомыми людьми. Молодой человек догнал двух мужчин предположительно пенсионного возраста и стал за что-то отчитывать. В ответ один из прохожих достал нож и воткнул его в шею юноше. Пострадавший упал и через некоторое время умер.
Из-за чего именно произошла ссора пока не известно. Очевидцы убийства вызвали полицию. По их заверениям, виновник трагедии и его приятель после случившегося спокойно ушли.
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