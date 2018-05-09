Соцсети: в Свердловском районе Перми прохожий зарезал юношу

Пермяки в социальных сетях рассказали об убийстве на улице в Перми 8 мая.

По словам очевидцев, на улице Солдатова в районе остановки «улица Моторостроителей» произошёл конфликт между незнакомыми людьми. Молодой человек догнал двух мужчин предположительно пенсионного возраста и стал за что-то отчитывать. В ответ один из прохожих достал нож и воткнул его в шею юноше. Пострадавший упал и через некоторое время умер.

Из-за чего именно произошла ссора пока не известно. Очевидцы убийства вызвали полицию. По их заверениям, виновник трагедии и его приятель после случившегося спокойно ушли.