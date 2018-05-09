Воронежские автомобилисты поздравили горожан с 9 мая «Вечным огнём» из машин

Традиционные «картинки» из автомобилей продолжают создавать активисты одного из интернет-сообществ. Воронежские водители вновь поучаствовали в поздравлении горожан. На этот раз в честь «Дня Победы» у одного из торговых центров Воронежа была выстроена очень сложная фигура. С помощью автомобилей на парковке появился «Вечный огонь» и надпись «9 мая». Организаторы флешмоба из группы МДПС рассказали «Вести-Воронеж», что в мероприятии участвовало 110 машин. Расставить их так, чтобы получилась картинка, удалось за 2 часа.