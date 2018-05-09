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«Выломало колесо»: на Московском шоссе «Хёндэ» столкнулась с маршруткой
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«Выломало колесо»: на Московском шоссе «Хёндэ» столкнулась с маршруткой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Днем в среду, 9 мая, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Московском шоссе столкнулись автомобиль «Хёндэ» столкнулся с микроавтобусом «Пежо».
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