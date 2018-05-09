Дорогое авто с московскими номерами насолило приморцам

Очередной «мастер парковки» испортил жителям Приморья настроение на весь день, сообщает PRIMPRESS.

Инцидент произошел в Уссурийске. Автомобиль Audi с номерами московского региона обнаружили на парковке в таком положении, что выехать не могли сразу несколько машин.

Другие водители прождали владельца авто 40 минут, но так и не дождались, в итоге очевидец «помог всем выехать и потом сам мелкими шажками протиснулся».

«Очень надеюсь, что скоро за буксировку таких авто без участия их владельца не будут карать законом», — отмечает горожанин.

По словам очевидцев, они видели людей из этого авто — водитель и пассажиры «вышли из машины и пошли есть в кафе».