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В Самаре ограничат движение транспорта из-за всероссийского полумарафона
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В Самаре ограничат движение транспорта из-за всероссийского полумарафона 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 20 мая, в Самаре пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег». Для его проведения временно ограничат движение транспорта в центре города. Об этом сообщили в администрации Самары.
Ограничения будут действовать на Волжском проспекте на участке от Вилоновской до Лесной, улице Максима Горького от Венцека до Вилоновской, на Лесной от Волжского проспекта до улицы Осипенко и на улице Вилоновской от Максима Горького до Волжского проспекта.
— С 20:00 19 мая до 14:30 20 мая на этих улицах запретят остановку и стоянку транспорта за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, — рассказали в мэрии города.
Также в воскресенье с 06:00 до 14:30 скорректируют движение общественного транспорта. Изменения коснутся автобусов маршрутов № 11, 61, 247, 261.
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