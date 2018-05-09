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Toyota объявила о новом поколении спорткара 86
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Toyota объявила о новом поколении спорткара 86 

Car.ru 49 минут назад
Фото: Car.ru
Ожидается, что Toyota 86 (GT 86) появится в начале следующего десятилетия
Пока что эксперты автомобильного рынка строят догадки относительно того, как будет выглядеть обновленный и популярный у многих спортивный автомобиль. Существует предположение о том, что ему придадут агрессивные черты за счет изменения конструкции кузова.
Также ожидается более низкая посадка, что облегчит езду на дороге. Не исключено, что Toyota 86 снабдят новой системой фар.
Если говорить о двигателе, то не исключен бензиновый мотор емкостью в 2,4 литра. Его мощность может составить 260 лошадиных сил.
В новом 86 от Toyota следует рассчитывать на появление новой платформы. Она позволит использовать силовой агрегат с турбонаддувом.
Отдельное внимание в автомобиле уделят системам безопасности. В их число войдут современный круиз-контроль, датчики столкновения и движения по полосе, индикаторы слепых пятен на дороге.
Остается добавить, что свой спорткар Toyota будет собирать на одном из японских заводов. Дальше автомобиль пойдет на экспорт.
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