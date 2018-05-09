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В Краснодаре девушку пустили за руль, а она утопила машину
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В Краснодаре девушку пустили за руль, а она утопила машину 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Инцидент произошел сегодня около четырех часов дня.
По словам очевидцев происшествия, молодой человек решил научить свою девушку управлять автомобилем. С этой целью пара отправилась на дорогу, идущую вдоль одного из прудов Карасун в Краснодаре. Однако в какой-то момент девушка с управлением не справилась, вывернула руль, и автомобиль оказался в воде. К счастью ни девушка, ни ее спутник не пострадали — им удалось выбраться. А вот машине пришлось провести в пруду несколько часов. После такого купания ей предстоит дорогостоящий ремонт. Хотя пребывание в воде для автомобиля не всегда является фатальным. Автопортал «За рулем Кубань» недавно писал о Ладе, которую удалось завести после шести месяцев на дне озера.
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