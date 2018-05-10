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Женщина утопила машину в Краснодаре
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Женщина утопила машину в Краснодаре 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
9 мая жительница Краснодара утопила автомобиль в воде на Покровских озерах. Водительские права женщина получила накануне, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
В соцсетях появились кадры с места происшествия. Как рассказали очевидцы, пьяный хозяин утопленного авто передал машину Nissan женщине, которая недавно получила права. Автоледи начала разворачиваться и перепутала газ с тормозом. В результате иномарка улетела в воду.
Горе-водитель не пострадала, а автомобиль достали из водоема почти без повреждений.
Водитель сбежал с места смертельной аварии в Приморском крае.
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