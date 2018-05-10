Житель Воронежа превратил Немецкий Volkswagen Polo в российскую «Катюшу»

У жителей Воронежа сложилась ежегодная традиция, приуроченная ко Дню Победы.

Каждый год 9 мая дороги города превращаются в своего рода автомобильный «подиум», по которому ездят очень необычные машины, над которыми владельцы постарались и максимально загримировали их под транспорт военных лет.

В этом году всё внимание привлёк немецкий Volkswagen Polo , спортивный автомобиль насыщенно красного цвета. Житель решил воссоздать образ легендарного оружия ВОВ, «Катюша» была грозой всех фашистов.

Владелец автомобиля постарался максимально визуализировать свою задумку, он установил огромную конструкцию на крышу автомобиля.

Идею оценили жители и гости города, а ещё подметили тонкий юмор в сложившийся ситуации. Ведь как известно Volkswagen Polo — автомобиль немецкого происхождения, а конструкция, установленная на нём истинно русская.

Владельцы автомобилей и дальше будут продолжать городскую традицию, возможно в скором времени правительство города начнёт выделять средства на неё, а пока что приходится ограничиваться собственным бюджетом.