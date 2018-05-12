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Два человека погибли в утреннем ДТП под Саратовом
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Два человека погибли в утреннем ДТП под Саратовом 

Новости Саратова 12 мая 2018
Фото: Новости Саратова
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в 05:40 субботы 12 мая в Федоровском районе Саратовской области.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной ГИБДД, на 159-м километре автотрассы Энгельс — Ершов — Озинки столкнулись автомобили Lada Granta и Niva.
В результате столкновения два пассажира автомобиля Lada — мужчины 1998 и 1968 годjd рождения скончались на месте ДТП. Оба водителя — 1993 года рождения (Lada) и 1952 года рождения (Niva) госпитализированы с травмами. дорожная полиция выясняет обстоятельства присшествия.
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