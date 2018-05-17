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Иномарка в центре Саратова покалечила девушку
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Иномарка в центре Саратова покалечила девушку 

Новости Саратова 17 мая 2018
Фото: Новости Саратова
ДТП с участием пешехода произошло на пересечении улиц Чапаева и Большая Горная.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, находившийся за рулем автомобиля Land Rover сбил переходившую дорогу 24-летнюю девушку.
По предварительной информации, потерпевшая переходила дорогу на зеленый свет. Но, как утверждают очевидцы, девушка во время движения говорила по телефону и, видимо, не заметила приближавшийся в ней автомобиль, который ехал с полосы встречного движения.
В результате происшествия девушка получила множественные травмы и была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое. Дорожная полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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