Иномарка в центре Саратова покалечила девушку

ДТП с участием пешехода произошло на пересечении улиц Чапаева и Большая Горная.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, находившийся за рулем автомобиля Land Rover сбил переходившую дорогу 24-летнюю девушку.

По предварительной информации, потерпевшая переходила дорогу на зеленый свет. Но, как утверждают очевидцы, девушка во время движения говорила по телефону и, видимо, не заметила приближавшийся в ней автомобиль, который ехал с полосы встречного движения.