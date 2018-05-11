Очевидцы сняли на видео жесткое задержание пьяного водителя в Приморье

В интернет появилось видео задержание пьяного водителя улице Чкалова во Владивостоке. В кадрах ролика видно, что автолюбитель сопротивлялся, поэтому правоохранителям пришло его скрутить. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

Пользователи социальной сети Instagram высказали предположение, что у задержанного обнаружили наркотики.

Девушка, ставшая свидетельницей происшествия, поделились впечатлениями: «Не знаю, за что его поймали, но проезжая я видела, как сотрудники его кулаками били».

Во Владивостоке на остановке «Торговый порт» водитель поставил автобус с пассажирами на ручник и побежал в магазин. Пассажирское транспортное средство сорвалось с ручника и протаранило четыре автомобиля.