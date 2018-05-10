Эксперты назвали самые продаваемые марки автомобилей с «автоматом» в России

По данным аналитического агентства «Автостат», наиболее популярной маркой автомобиля с автоматической коробкой передач у россиян оказался корейский бренд KIA

На долю KIA пришлось 39,8 тысячи проданных автомобилей. В тройку лидеров также вошли Hyundai Toyota , объем продаж которых составил 29 тысяч и 19,4 тысячи авто соответственно. Volkswagen Nissan заняли четвертое и пятое место.

В прошлом году Hyundai Solaris также возглавлял рейтинг угонов по стране. При этом Solaris и Kia Rio уже несколько лет подряд занимают лидирующие позиции в списке самых продаваемых автомобильных марок в России.