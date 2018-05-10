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Эксперты назвали самые продаваемые марки автомобилей с «автоматом» в России
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Эксперты назвали самые продаваемые марки автомобилей с «автоматом» в России 

Москва24 26 минут назад
Фото: Москва24
По данным аналитического агентства «Автостат», наиболее популярной маркой автомобиля с автоматической коробкой передач у россиян оказался корейский бренд KIA.
На долю KIA пришлось 39,8 тысячи проданных автомобилей. В тройку лидеров также вошли Hyundai и Toyota, объем продаж которых составил 29 тысяч и 19,4 тысячи авто соответственно. Volkswagen и Nissan заняли четвертое и пятое место.
В десятку лидеров также вошли Skoda, Renault, Ford, Mitshubishi и Mercedes-Benz.
Ранее специалисты назвали марки самых угоняемых машин в России. На первом месте оказался южнокорейский седан Hyundai Solaris. Второе место в рейтинге занимает Kia Rio, третье — Toyota Camry.
В прошлом году Hyundai Solaris также возглавлял рейтинг угонов по стране. При этом Solaris и Kia Rio уже несколько лет подряд занимают лидирующие позиции в списке самых продаваемых автомобильных марок в России.
Однако в столице рейтинг самых угоняемых машин выглядит иначе. В Москве жертвами автоугонщиков становятся владельцы автомобилей Lexus, Toyota, Land Rover и Mazda. В Санкт-Петербурге злоумышленники предпочитают угонять BMW, Jeep, Cadillac и Nissan.
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