Названы самые популярные автомобильные марки с АКПП в РФ

Аналитики агенства «Автостат», проанализировав российский авторынок составили ТОП самых популярных автомобильных марок, которые покупатели выбирают при приобретении автомобиля с автоматической трансмиссией. Расчеты издания актуальны по состоянию на первый квартал 2018 года.