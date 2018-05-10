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Названы самые популярные автомобильные марки с АКПП в РФ
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Названы самые популярные автомобильные марки с АКПП в РФ 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Аналитики агенства «Автостат», проанализировав российский авторынок составили ТОП самых популярных автомобильных марок, которые покупатели выбирают при приобретении автомобиля с автоматической трансмиссией. Расчеты издания актуальны по состоянию на первый квартал 2018 года.
Самой продаваемой маркой автомобилей с АКПП за отчетный период стал бренд Kia — 39 тысяч 800 реализованных машин с «автоматом». Строчкой ниже располагается еще один южнокорейский автопроизводитель — Hyundai (29 тысяч проданных автомобилей с АКП). Первую тройку замыкает Toyota — 19 тысяч 400 проданных машин с автоматической коробкой передач.
В десятку данного рейтинга также вошли: Volkswagen (14 тысяч 700 автомобилей), Nissan (11 тысяч 900 автомобилей), Skoda (9 тысяч 800 автомобилей), Renault (8 тысяч 800 автомобилей), Ford (8 тысяч 500 машин), Mitsubishi (8 тысяч 300 единиц), а также Mercedes-Benz (8 тысяч 200 реализованных авто с «автоматом»).
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