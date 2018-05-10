Составлен топ-10 самых продаваемых машин с «автоматом» 

Чаще всего покупатели приобретают модели Kia, оснащенные такой трансмиссией. На долю этого бренда пришлось 39,8 тыс. машин с АКП. На второй строчке Hyundai (29 тыс. шт.), а замыкает тройку Toyota (19,4 тыс. шт.).
Следом идут Volkswagen и Nissan с результатом 14,7 и 11,9 тыс. шт. соответственно. Далее Skoda (9,8 тыс. шт.), Renault (8,8 тыс. шт.), Ford (8,5 тыс. шт.), Mitsubishi (8,3 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (8,2 тыс. шт).
По данным аналитического агентства, всего по итогам первого квартала 2018 года было реализовано 201,3 тыс. машин с автоматизированными трансмиссиями. Это 55% от всех продаваемых в стране автомобилей.