Составлен топ-10 самых продаваемых машин с «автоматом»

Чаще всего покупатели приобретают модели Kia , оснащенные такой трансмиссией. На долю этого бренда пришлось 39,8 тыс. машин с АКП. На второй строчке Hyundai (29 тыс. шт.), а замыкает тройку Toyota (19,4 тыс. шт.).

По данным аналитического агентства, всего по итогам первого квартала 2018 года было реализовано 201,3 тыс. машин с автоматизированными трансмиссиями. Это 55% от всех продаваемых в стране автомобилей.