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Названы самые продаваемые в России иномарки с «автоматом»
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Названы самые продаваемые в России иномарки с «автоматом» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили ТОП-10 самых продаваемых на территории России в первом квартале 2018 года иномарок с автоматической трансмиссией.
Пальма первенства — у корейского бренда KIA. С января по март автопроизводитель реализовал в России 39,8 тысячи машин с АКП.
На втором месте — еще один корейский бренд Hyundai (29 тысяч штук). Замыкает тройку лидеров японская Toyota (19,4 тысячи экземпляров). После нее следуют Volkswagen и Nissan, реализовавшие в России 14,7 и 11,9 тысячи машин соответственно.
Также в «десятку» самых продаваемых марок авто с автоматической трансмиссией попали Skoda (9,8 тысячи экземпляров), Renault (8,8 тысячи штук), Ford (8,5 тысячи машин), Mitsubishi (8,3 тысячи штук) и Mercedes-Benz (8,2 тысячи экземпляров), передает "Уралинформбюро".
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