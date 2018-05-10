Путин использует лимузин «Кортеж» ежедневно

Впервые на лимузине «Кортеж» Путин появился на инаугурации, которая состоялась 7 мая, автомобиль от отечественных разработчиков используется теперь им ежедневно.

Такие сведения впервые появились на канале Youtube, размещенные одним из очевидцев. Также в президентской колонне имеется еще два автомобиля российского производства Aurus Senat, которые движутся во главе колонны. Остальные автомобили являются марками BMW , Mercedes Benz, Volkswagen , которые в дальнейшем будут также заменены на Arsenal

Разработкой Aurus занимались специалисты ФГУП НАМИ, которые работали над созданием проекта «Кортедж». В линейку представительского класса кроме лимузина войдут еще внедорожник, седан и микроавтобус.