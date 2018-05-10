В Сургутском районе в ДТП пострадал 7-летний ребенок

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 мая в 16:10 в Сургутском районе на 51 км автодороги «Сургут — Нижневартовск».

Водитель на машине «MitsubishiL200» выехал на встречную полосу для обгона впереди идущего транспорта. По встречке ехала « Skoda Остаvia». Произошло столкновение.

В результате аварии пострадали трое — все из автомобиля «Skoda». Водитель (мужчина 1985 года рождения), женщина 1986 года рождения и ребенок 2011 года рождения. Они получили травмы различной степени тяжести.