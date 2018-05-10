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В Сургутском районе в ДТП пострадал 7-летний ребенок
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В Сургутском районе в ДТП пострадал 7-летний ребенок 

АиФ Югра 46 минут назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 мая в 16:10 в Сургутском районе на 51 км автодороги «Сургут — Нижневартовск».
Водитель на машине «MitsubishiL200» выехал на встречную полосу для обгона впереди идущего транспорта. По встречке ехала «Skoda Остаvia». Произошло столкновение.
В результате аварии пострадали трое — все из автомобиля «Skoda». Водитель (мужчина 1985 года рождения), женщина 1986 года рождения и ребенок 2011 года рождения. Они получили травмы различной степени тяжести.
Как отмечает пресс-служба ГИБДД по ХМАО, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили различные травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.
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